Kanye West diz que vício em pornografia destruiu sua família

O rapper Kanye West faz alguns desabafos em sua rede social sobre não concordar com a exposição de seus filhos e sobre pornografia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em Stories já apagados, o cantor criticou a postura da ex-mulher, Kim Kardashian, 41, e sua família. “Não deixe Kris [Jenner] influenciá-la a posar para Playboy como ela fez com Kylie [Jenner, sua ex-cunhada] e Kim. Hollywood é um gigante bordel e a pornografia destruiu minha família”, começou.

“Eu lido com o vício. O Instagram promove isso. Não deixarei isso acontecer com Northy e Chicago”, escreveu o músico sobre suas filhas. O cantor também publicou prints de conversas que seriam com Kim. Nas mensagens, ele pede que ela pare de expor as crianças.

“Vocês não têm tanto [poder] sobre meus filhos e onde eles vão para a escola. Eles não vão posar para a Playboy nem fazer fitas de sexo”, emendou ele que ainda chamou os ex-cunhados Travis Scott, Scott Disick e Tristan Thompson de “doadores de esperma”.

“Obviamente estou lidando com guerras nos mais altos níveis de controle e discriminação com base no nível em que estou operando. Eu estou simplesmente certo. Eu conheço garotas que vendem bu** que não concordam com a forma como minhas filhas são exibidas”, finalizou.