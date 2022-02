Kanye West ainda amar Kim Kardashian não é problema, diz nova namorada dele

Nova namorada de Kanye West, 44, a atriz Julia Fox, 32, disse em entrevista ao podcast Call Her Daddy que considera normal o rapper ainda amar Kim Kardashian, 41. Ambos se separaram em 2021 e desde então o músico tentava reatar a relação.

“Tenho certeza de que ainda há alguns sentimentos residuais, e isso é normal, é humano”, disse. “Sei que ele está comigo agora. E isso é tudo o que importa”, emendou.



Segundo ela, sua relação com o rapper é orgânica e natural. O relacionamento veio a público no início de janeiro. Já Kim namora o ator e comediante Pete Davidson.



No último mês, o rapper lançou a música “Eazy” nas plataformas digitais. Porém, um trecho da canção tem assustado o novo namorado de sua ex-mulher, Kim Kardashian. É que na letra West diz que poderia dar uma surra no comediante Pete Davidson.



Esse fato fez com que o humorista aumentasse sua segurança pessoal ao temer qualquer tipo de violência por parte do rapper e de seus seguidores. As informações são do Radar Online.



Kanye segue em divórcio em andamento com a socialite, mas parece que nunca aceitou o término da relação. No trecho que tem dado o que falar, ele canta sobre um acidente do qual se livrou da morte em 2002, e na sequência entoa: “Deus me salvou daquela batida apenas para que eu pudesse dar uma surra no Pete Davidson”.



Segundo a fonte, até recentemente, Pete nunca tinha segurança com ele quando estava fora de casa, mesmo quando era noivo de Ariana Grande. “Mas namorar Kim é um nível de fama totalmente diferente. Pete agora é um superastro, o que vem com um preço. Por mais que ele ainda queira ser discreto e sair com seus amigos, a realidade de sua situação mudou.”



Recentemente, o rapper afirmou em entrevista que foi impedido de entrar na casa da ex ao chegar com os filhos da escola.

“Quando fui buscar meus filhos, o segurança me parou no portão. Ele ficou entre mim e meus filhos, e isso não ia acontecer. Mas eu não queria discutir. Então relaxei, levei meus filhos para a escola e depois levei eles de volta”, disse ele, segundo o site TMZ.



Ainda de acordo com os relatos do músico, a filha mais velha do casal, North, de nove anos, teria pedido para ele entrar na casa, mas ele afirmou que não poderia, mas deixou um recado para Kim com o segurança, de quem ninguém ficará entre ele e seus filhos.



Kardashian pediu o divórcio de West em fevereiro de 2021, após quase sete anos de casamento. O casal começou a namorar em 2012 e depois se casou em 2014.