Justin Timberlake faz piada sobre prisão por dirigir bêbado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A prisão por dirigir bêbado no início do mês parece que foi superada para Justin Timberlake. Durante show no último final de semana, o cantor relembrou a situação e fez uma piada com o episódio.

“Há alguém aqui esta noite que está dirigindo? Estou apenas brincando”, falou ele para a plateia em Boston, em meio a gritos e risadas. Em 18 de junho, ele foi detido nas ruas de Nova York após os policiais constatarem que ele estava embriagado.

Na mesma semana, o ator iniciou a turnê pelos Estado Unidos. No primeiro show após o ocorrido, ele admitiu que a semana foi difícil.

“Estivemos juntos em altos e baixos e em esquerdas e direitas, mas vocês estão aqui, e eu estou aqui e nada pode mudar este momento agora. Eu sei que às vezes sou difícil de amar, mas vocês continuam me amando e eu amo vocês de volta, muito obrigado.”

Segundo o jornal americano Page Six, amigos do cantor estariam preocupados com ele, que teria um “problema real” com alcoolismo e maconha.