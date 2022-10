Justiça de SP proíbe vizinha de se aproximar de Eddy Jr., diz jornal

De acordo com o telejornal “Hora 1”, a medida protetiva foi pedida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo

São Paulo – SP

A Justiça de São Paulo determinou que Elisabeth Morrone, 69, não se aproxime e nem tenha qualquer tipo de contato com o humorista Eddy Júnior, 27. A aposentada foi flagrada fazendo ataques racistas contra o artista, na última terça-feira (18), no condomínio onde ambos moram, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

De acordo com o telejornal “Hora 1” (TV Globo), a medida protetiva foi pedida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo (DHPP) e impede a agressora de ter qualquer tipo de contato com o vizinho.

O telejornal também informou que Elisabeth Morrone está proibida de frequentar o mesmo ambiente que Eddy Jr, em especial nas áreas comuns do Condomínio United Home & Work. No geral, ela tem que ficar pelo menos 300 metros de distância do artista.

A reportagem entrou em contato com o advogado Fermison Guzman Moreira Heredi, que defende Elisabeth Morrone, para colher um posicionamento. Ele informou que ainda não teve acesso à decisão judicial.

Também tentamos contato com a advogada Carol Novaes, que representa Eddy Jr., mas não obteve resposta até o fechamento do texto. O espaço segue aberto para manifestação.

“SÓ PORQUE ELE É PRETO”

No “Fantástico”, uma reportagem tratou sobre o racismo sofrido pelo influenciador Eddy Jr. por uma vizinha, em São Paulo. Morando no condomínio da Zona Oeste há oito meses, o humorista não foi o único a sofrer com o preconceito de Elisabeth Morrone. Com o caso, vizinhos defenderam o famoso.

Nayara Cruz, que também é moradora do condomínio, relatou que também foi vítima da mulher. “Ela me abordou questionando por que estava na academia, que era de uso restrito de moradores. E eu disse que morava lá, e ela perguntou quanto eu paguei pelo meu apartamento”, contou a advogada.

Quando se mudou, Eddy Jr. recebia ligações da portaria pedindo para fazer menos barulho. Em diversas ocasiões, o influenciador comentou que estava dormindo.

“Minha mãe de 82 anos mora comigo, tem um sono leve, e nunca fomos incomodados com o barulho do nosso vizinho. Seguramente é um ato racista, é um ato que temos que nos posicionar contra”, afirmou o administrador Gustavo Jorge Luís Pedrosa, negando que o vizinho fizesse qualquer barulho.

A vizinha também ofendeu o humorista e o acusou de invasão e roubo. Com as diversas ameaças, Eddy decidiu gravá-la e postar suas falas em suas redes sociais.

Diante do crime de racismo cometido por Elisabeth Morrone, a empresária Janaína Tozzi esclareceu que Eddy está sofrendo tudo o que vem sofrendo por ser negro.

“Muita gritaria, ameaças de morte. Que ele não tinha condições de morar aqui, como tinha dinheiro… Vivenciamos esse momento de pânico que ele sofreu e sofremos também. Há meses estamos vivendo com esse medo, essa agressividade contra o Eddy só porque ele é preto”, finalizou.

ENTENDA O CASO

Na última terça-feira (18), o ator, músico e humorista Eddy Jr. compartilhou um vídeo em que aparece sofrendo ameaças e ofensas racistas no condomínio em que mora na Barra Funda, bairro da zona oeste de São Paulo. Em contato com Splash, o artista disse que denunciou a autora das ofensas.

Segundo o relato compartilhado no Instagram, Eddy afirmou que o desentendimento com uma moradora começou após ela se recusar a entrar no mesmo elevador que uma pessoa negra.

“Cai fora, macaco”, diz a mulher na gravação feita pelo ator durante a madrugada de ontem. Na sequência, ele afirma que sofreu outras ofensas, mas que o discurso da moradora mudava no momento em que ele iniciava as gravações.

“Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, um ‘perigoso’ que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio. Foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser preto. Para finalizar, tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim novamente por ser preto”, disse, no relato publicado na rede social.

O registro também mostra a moradora chamando o humorista de “bandido”, “ladrão” e “imundo”. Ela manifesta o desejo de não subir no mesmo elevador que o artista em conversa com um funcionário do condomínio mostrada no vídeo.

Na sequência, Eddy mostra um protesto da moradora na porta de seu apartamento. Além de ser ameaçado, o artista também foi acusado de roubar itens de outros moradores.

“Não sei descrever o que estou sentindo. Venci fazendo as pessoas sorrirem, e isso não vai mudar. Vou continuar fazendo vocês sorrirem. Porém, agora vai ser um pouco mais difícil”, completou Eddy.

DENÚNCIA E DISCUSSÕES COM VIZINHA

A reportagem conversou com Jonathas Groscove, assessor artístico que cuida dos projetos musicais e mora no mesmo condomínio que Eddy Jr.

“A administração não deu assistência depois que tudo aconteceu. Só procuraram para conversar depois que os vídeos foram publicados. É triste ver que não se posicionam. Seria muito diferente se fosse ao contrário, uma pessoa negra ofendendo uma moradora branca”, afirmou.

A reportagem também busca contato com o condomínio United Home. O espaço permanece disponível caso a administração se posicione publicamente sobre o caso.

O assessor artístico afirma que Eddy abriu um boletim de ocorrência contra a moradora, mas não informou em qual delegacia da capital paulista foi feita a denúncia.

“Ele não está legal. Conversou com a mãe dele, que chorou muito no telefone. Eles são de uma família muito humilde, é triste ver que o Eddy passa por isso só por trabalhar e conquistar muitas coisas”, completou.

Segundo o relato, atritos no condomínio envolvendo Eddy acontecem há semanas. O humorista chegou a ser multado após a mesma moradora reclamar de som alto no local.

“Ela me acusa de ter hackeado a internet do prédio para desligar a geladeira da casa. Já disse que eu desliguei a luz e deixei a casa sem gás por um mês”, comentou o ator durante a conversa de Jonathas com a reportagem.

Com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, Eddy Jr. teve conteúdos de humor compartilhados por Lázaro Ramos, Bruna Marquezine e outros famosos após viralizar nas redes sociais.