Juliano Cazarré pede orações para filha recém-nascida

A pequena Maria Guilhermina nasceu no dia 21 de junho com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara

O Alcides da novela “Pantanal” (TV Globo), Juliano Cazarré, compartilhou em seu Instagram uma foto da esposa, Letícia Cazarré com a pequena Maria Guilhermina, para comemorar a boa recuperação da filha após passar por uma cirurgia no coração.

A bebê nasceu no dia 21 de junho com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara e está há quase duas semanas na UTI neonatal.

“Seguimos aqui ao lado da nossa pequena guerreira, Maria Guilhermina. Amanhã ela completa duas semanas. Foram muitas emoções e muitos avanços nesse tempo. Ela tem se recuperado bem e nos últimos dias ganhou os parabéns dos amigos médicos”, começou ele.

De acordo com o ator, o próximo passo será a extubação e pediu orações para a sua bebê. “Peço a vocês que rezem por ela, para que a extubação aconteça com sucesso e que ela reaja bem ao procedimento. Agradeço do fundo do meu coração a todos que tem rezado e mandado mensagens carinhosas desejando a recuperação da nossa amada pequerrucha”.

Cazarré ainda aproveitou para desmentir boatos de que teria sido dispensado de seu papel na novela global e afirmou que está de licença desde que sua filha nasceu.

“Apenas tirei alguns dias de licença para acompanhar o parto e os primeiros dias da Guilhermina. Nesse tempo já voltei para o Rio, gravei a novela, passei em casa, fiquei muito agarrado com o Vicente, o Inácio, o Gaspar e a Madalena. Voltei ontem para São Paulo e vou ficar aqui uns dias, mas logo, logo já volto para seguir gravando Pantanal”, afirmou.

O ator aproveitou também para agradecer à equipe médica do hospital em São Paulo em que a filha foi operada. “Minha gratidão eterna aos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas da Beneficência Portuguesa por salvarem a vida da nossa filhinha e cuidarem tão bem dela nesse período tão delicado”, disse ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Por ora é só, amigos e amigas. Um dia, em breve, eu conto a história toda. Boa semana. Rezem pela nossa pequena. Deus lhes pague”, completou.

Juliano Cazarré e Letícia ainda tem outros quatro filhos, Vicente, 11 anos, Inácio, 9, Gaspar, de 2, e Maria Madalena, 1.