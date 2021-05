Juliana Paes revive papel que foi de Cássia Kis em ‘Pantanal’

Globo iniciou esta semana sessões de leitura da novela das nove

Afastada do set desde “A Dona do Pedaço” (2019), mas já vista nessa temporada de reprises em pelo menos três novelas, Juliana Paes volta aos estúdios para gravar o remake de “Pantanal”. Na nova versão do enredo de Benedito Ruy Barbosa, assinada pelo neto dele Bruno Luperi, Juliana será Maria Marruá, a mãe de Juma, personagem que foi de Cássia Kis em 1990, pela extinta TV Manchete.

Nesta segunda (24), a atriz esteve na Globo para participar das primeiras leituras da novela. A produção sucederá “Um Lugar ao Sol”, já em gravação, de Lícia Manzo, e só deve estrear em 2022.

Juma será Alanis Guillen, como aqui foi noticiado em fevereiro, embora a Globo não tenha confirmado na ocasião. Osmar Prado será o Véio do Rio e Marcos Palmeira, que participou da versão original como Tadeu, agora volta como José Leôncio, pai de seu personagem em 1990.