Julia Dalavia, Guta de ‘Pantanal’, assume namoro com ator de ‘Malhação’

Atriz e João Vithor de Oliveira estiveram no Festival de Cinema de Gramado

A atriz Julia Dalavia, 24, que está no ar como Guta na novela “Pantanal” (Globo), assumiu publicamente o namoro com o ator João Vithor Oliveira, 27, que atuou em “Malhação – Seu Lugar no Mundo” (Globo, 2015-2016) e na série “Lov3” (2022).

Os dois apareceram juntos nesta segunda-feira (15), no Festival de Cinema de Gramado, na serra gaúcha. Dalavia compareceu a 50ª edição do Festival pelo filme “O Pastor e o Guerrilheiro”, longa-metragem que ela estrela ao lado de Johnny Massaro.

Os atores estavam combinando o look. Ambos vestiam ternos pretos com camisa branca por baixo. Dalavia vestia um véu longo e de tecido preto transparente. Já Oliveira estava usando óculos escuros e um boné vermelho com a logo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

No meio de julho, Dalavia e Oliveira já tinham sido flagrados em clima de romance, em um restaurante no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eles foram fotografados dando beijos e trocando olhares apaixonados. Até agora, nenhum dos atores compartilhou fotos juntos nas redes sociais.