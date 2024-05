José de Abreu e Maria Zilda travam guerra pública com xingamentos, acusações e insinuações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Barracos nas redes não são novidade para José de Abreu e Maria Zilda. O que há de novo é que agora eles estão trocando comentários pouco elogiosos, um sobre o outro, nas redes. Travam uma guerra de ofensas.

O ator foi ao seu perfil oficial no X para rebater um comentário feito por ela em uma live. A atriz declarou que Abreu, com quem fez par romântico na novela “Bebê a Bordo”, em 1988, teria mau hálito. Ele usou suas redes nesta quarta (29) para dar o troco.

O ator afirmou que está cansado de “ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque casou com o [diretor Roberto] Talma”. Abreu também disse que a carreira da atriz acabou junto com seu casamento.

Quando a guerra entre os dois começou, a atriz conversava com Murilo Rosa e, ao ser questionada se já havia beijado alguém com mau hálito, respondeu que sim. José de Abreu. “Fiz filme com ele. Foi uma coisa insuportável, ele bebia, era externa, já tinha o cheiro de suor, mais o cigarro, mais a bebida. Zé era um bicho.”

No contra-ataque, Abreu ainda relembrou um suposto affair com Maria Zilda. “Mente que nem sente. Traiu o marido comigo anos depois de ‘Bebê a Bordo’, quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro? Com o nariz prejudicado?.” A atriz foi casada com o diretor Roberto Talma entre 1982 e 1991.