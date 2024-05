Jojo Todynho se revolta com ações do governo no Rio Grande do Sul e é criticada

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Jojo Todynho usou as redes sociais fazer críticas ao poder público por causa do estado de calamidade do Rio Grande do Sul após forte chuvas que atingiram várias cidades gaúchas na semana passada. A cantora disse que estava “estarrecida” com a falta do mobilização dos governos e acusou políticos de falta de solidariedade e não garantir a segurança das vítimas das enchentes

“Vim aqui como ser humano convocar as autoridades, presidente da República, políticos e governantes para botar a cara e a mão na massa pelo Rio Grande do Sul. O povo brasileiro já está mobilizado, mas cadê o poder público? Estão saqueando, abusando sexualmente de mulheres e crianças, a coisa está fora de controle. O povo brasileiro está dando uma lição de solidariedade, mas cadê o poder público?”, questionou no vídeo publicado no Instagram.

A campeã de A Fazenda 12 alegou estar apavorada com o que tem visto e ouvido a respeito do Rio Grande do Sul. “A gente não aguenta mais. Falta educação, falta saúde, falta sanea, sanea, sanea… Eita, que não sai!”, soltou. “Estou tão nervosa que não consigo [falar]. A população precisa de vocês. Até quando vocês vão ficar nessa? Esperamos uma resposta”, cobrou.

O vídeo dividiu opiniões na internet. Enquanto alguns internautas aprovaram as cobranças de Jojo, outros seguidores discordaram da cantora e apontaram que o governo estava enviando militares para as cidades gaúchas, além de ajuda com verbas financeiras.