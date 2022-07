Jojo Todynho revela que filmou 1ª relação sexual com seu marido

A artista tomou café com Ana Maria Braga nesta manhã e comentou alguns momentos do relacionamento com seu marido

A cantora Jojo Maronttinni, conhecida como Jojo Todynho, 25, foi tomar café da manhã com Ana Maria Braga, 73, no programa Mais Você (Globo), e contou sobre sua carreira, sonhos da infância e o relacionamento com seu marido, o oficial do Exército Lucas Souza, 21.

“Já temos 10 meses juntos, foi frenético”, disse ela sobre seu casamento, que já completou cinco meses. Eles se conheceram no México, e namoraram poucos meses antes de decidir casar. “Temos que viver o agora, não sabemos o dia de amanhã. Eu me arrependo só das coisas que eu deixei de fazer.”

A artista disse que nunca teve perspectiva de casar com nenhum homem que passou por sua vida, mas que Lucas a encantou logo de cara. Ela contou ainda que os dois tem personalidades muito fortes e que isso às vezes torna o casamento um pouco difícil. “Tem momentos que é muito difícil dividir a vida com outra pessoa, mas nada como resolver. Vamos nos adequando aos pouquinhos.”

Ao longo da conversa, a cantora ainda revelou uma curiosidade sobre a primeira noite que passou com o atual marido. Ela levou Lucas para o quarto -que estava dividindo com uma amiga- e decidiu filmar a relação. “Eu filmei, eu e Lucas. Filmei escondido. Porque na minha cabeça ia ser só um pente e rala, não ia ter nada”, contou, enquanto Ana Maria ria com a história.

Para o futuro, a cantora ainda revela que gostaria de ter dois filhos com o militar. Jojo também relembrou sobre sua infância e disse que sonhava em ser atriz de novela. Ela contou que sua maior inspiração quando criança era a atriz Vera Fischer, e que encontrar celebridades em seus trabalhos sempre a surpreende. “Me sinto na Disney quanto estou na Globo.”

A cantora também falou que sempre foi vaidosa e se inspirava nas mulheres de sua família. Agora, a cantora diz que passa uma mensagem de empoderamento para outras mulheres. “Nós mulheres temos que nos valorizar. Acima do amor que damos ao outro, nós temos que ter o amor próprio”, disse ela.

Ao fim do programa, Ana Maria Braga convidou Jojo para fazer um quadro mensal em seu programa, em que ela sentaria em um divã e conversaria com pessoas sobre relacionamentos. A cantora e apresentadora aceitou o convite e se emocionou com a oportunidade.