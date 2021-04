Jojo Todynho revela namoro com zagueiro do São Caetano: ‘Me apaixonei’

“Foi depois que eu saí da ‘Fazenda’ [que o conheci]”. Apesar de estar animada, ela diz que ainda é cedo para saber se ela será duradoura

Jojo Todynho, 24, usou as redes sociais neste sábado (3) para assumir o relacionamento com o jogador Polidoro Júnior, 24. O rapaz é zagueiro do São Caetano, time paulista que disputa do Brasileirão 2021.

“Conheci o Júnior, me apaixonei”, afirmou a cantora nos Stories do Instagram. “Eu estou envolvida com o Júnior. Ele é uma pessoa maravilhosa e a família dele também. Não queria expor, porque está tudo muito recente. Foi tudo muito intenso entre a gente.”

A vencedora de A Fazenda 12 (Record) ainda explicou que Júnior não é a pessoa a quem ela se referia dentro do reality show como sendo o amor da vida dela. “Foi depois que eu saí da ‘Fazenda’ [que o conheci]”, contou. Apesar de estar animada com a relação, ela diz que ainda é cedo para saber se ela será duradoura. “O futuro a Deus pertence”, disse.

Ela ainda disse que decidiu falar sobre o relacionamento porque alguns perfis de fofoca nas redes sociais estavam especulando sobre o assunto. “Eu não sou de expor minha vida íntima, porque eu não gosto”, reclamou. “Ela diz respeito e só cabe a mim.”

“Já tive casos com empresários, jogador, ator, músicos”, enumerou. “E eu nunca expus porque acho que ninguém precisa saber.”

As informações são da FolhaPress