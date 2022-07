Jojo Todynho desabafa sobre novos boatos de separação

Cantora chama de racismo as notícias falsas relacionadas ao seu casamento: ‘polêmica o tempo todo’

Jojo Todynho, 25, está em Paris e logo depois de assistir o desfile da nova coleção de outono-inverno do estilista Jean-Paul Gaultier, ela fez um desabafo nas redes sociais. A cantora não gostou de saber dos novos boatos sobre um possível fim do seu casamento com Lucas Souza. Jojo assumiu que fica estressada com as fake news e reclama das energias pesadas que recebe desde o início da carreira.

“As pessoas ao invés de desejar a felicidade dos outros, estão a todo o tempo querendo criar uma coisa que não existe… Elas ficam negativando a vida dos outros e isso me deixa estressada. Muito estressada”, admitiu ela que jura não entender a curiosidade sobre a sua vida pessoal.

“Aí vem uma sensitiva, uma analista de não sei o que e gente ‘cadê o Lucas?’. O Lucas tem a vida e o trabalho dele. Quando for lazer, a gente fica junto e viaja junto, mas, trabalho é outra coisa. Somos casados, porém, ele tem a vida dele e eu a minha”, disse Jojo.

A cantora ainda deixou claro que vê todas essas notícias falsas como preconceito e maldade. “A mulher preta não tem um dia de paz. A mulher preta não pode comemorar o seu sucesso em paz porque as pessoas querem arrumar história e polêmica o tempo todo”, explicou Jojo que não perdeu tempo e mandou um recado curto e direto para quem especula coisas sobre o seu casamento. “Vão perturbar na p*ta que p*ariu”, disparou ela.