Johnny Depp termina namoro com advogada britânica

Johnny Depp, 59, não está mais namorando a advogada britânica Joelle Rich, que o defendeu na ação contra o tabloide The Sun por difamação, segundo a People. Em setembro, a publicação havia confirmado que os dois não tinham planos de transformar o relacionamento em exclusivo.

Segundo o site TMZ, a relação dos dois foi muito importante durante a batalha judicial que o ator enfrentou com a ex-mulher, Amber Heard, 36. Rich, que estava se divorciando, deixou a família no Reino Unido para apoiar o ator nos Estados Unidos, apesar de não fazer sua defesa naquela ação.

Durante a batalha judicial de Depp, ela foi fotografada sorrindo enquanto caminhava à frente do ator e olhando para algo em seu telefone durante um intervalo do lado de fora do tribunal. Rich também abraçou a advogada de Depp, Camille Vasquez , dentro do tribunal em 16 de maio e depois foi vista saindo com o ator e sua equipe.

Antes de o namoro dos dois vir à tona, chegou-se a especular que o ator estivesse envolvido com

Camille Vasquez, a advogada que ganhou o processo contra Heard. Na época, Vasquez negou a informação. Ela disse que se tratava de um rumor “sexista” e que isso seria “antiético”.

Depp enfrentou duas ações judiciais após ser acusado de agressão por Heard. Uma delas, movida por ele, no Reino Unido, contra o tabloide The Sun, que publicou declarações da atriz, terminou com vitória do jornal. A outra, de difamação, movida por ele e pela ex, foi julgada nos EUA e teve Depp como parcialmente vitorioso.