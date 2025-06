Johnny Depp revive Jack Sparrow em visita surpresa a hospital infantil na Espanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Johnny Depp, 61, voltou a vestir o figurino de um de seus personagens mais marcantes, o pirata Jack Sparrow, em uma ação especial para crianças hospitalizadas em Madri, na Espanha. A visita surpresa aconteceu na segunda-feira (16), no Hospital Infantil Universitário Niño Jesús, e animou os pequenos pacientes que enfrentam tratamentos delicados na ala pediátrica.

Segundo a revista People, o ator norte-americano está na Espanha para as gravações de seu novo filme, Day Drinker, e aproveitou uma folga na agenda para transformar o dia de crianças e funcionários do hospital.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram Depp caracterizado como o capitão de Piratas do Caribe, interagindo com os pacientes, tocando seus mindinhos e distribuindo sorrisos –tudo sem sair do personagem.

A atitude, porém, não é inédita. Fã declarado do personagem que interpretou ao longo de 14 anos no cinema, Depp costuma visitar hospitais infantis ao redor do mundo usando o figurino completo de Jack Sparrow. Ele já fez isso em cidades como Vancouver, Paris, Londres, Brisbane (na Austrália) e em diversas localidades dos Estados Unidos.

Em setembro de 2024, por exemplo, o ator já havia feito uma visita semelhante ao Hospital Universitário de Donostia, em San Sebastián, também na Espanha, enquanto participava do Festival de Cinema da cidade. Na ocasião, segundo o jornal local El Diario Vasco, Depp passou horas com pacientes das alas de Pediatria e Oncologia, sempre caracterizado como o irreverente pirata.

Johnny Depp deu vida a Jack Sparrow pela primeira vez em “Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra” (2003), ao lado de Orlando Bloom e Keira Knightley. Depois disso, reprisou o papel em mais quatro longas da franquia: “O Baú da Morte” (2006), “No Fim do Mundo” (2007), “Navegando em Águas Misteriosas” (2011) e “A Vingança de Salazar” (2017).

Após o conturbado processo judicial com sua ex-esposa Amber Heard, em 2022, o ator tem retomado gradualmente sua carreira no cinema. Ele protagonizou Jeanne du Barry em 2023 e, atualmente, se dedica às filmagens de Day Drinker. Quanto ao futuro da franquia Piratas do Caribe, o produtor Jerry Bruckheimer declarou recentemente à Entertainment Weekly: “Se dependesse de mim, [Johnny] estaria nele”.