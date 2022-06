Johnny Depp abre conta no TikTok e ganha mais de 3 milhões de seguidores

A conta do ator já recebeu o selo de verificado na plataforma e já reúne 3,5 milhões de pessoas; Ainda não há publicações

Johnny Depp, de 58 anos, entrou no TikTok e abriu sua conta na plataforma após o fim da batalha judicial contra sua ex-mulher, Amber Heard. O astro de Piratas do Caribe, abriu seu perfil no TikTok nesta segunda-feira (6) e em um dia conquistou quase 3 milhões de seguidores. Ele ainda não postou conteúdos.

A adesão do ator ao TikTok ocorreu depois que ele recebeu forte apoio dos usuários da plataforma durante o julgamento contra Heard. De acordo com o canal na segunda-feira (6), a hashtag #JohnnyDepp teve mais de 33,5 bilhões de visualizações e #JusticeforJohnnyDepp teve 20,2 bilhões de visualizações.

O perfil na plataforma foi aberto dias depois que um júri de Virgínia, nos Estados Unidos, concedeu ao ator ganho de causa em mais de US$ 10 milhões em seu processo de difamação contra a ex, Amber Heard, de 36 anos, por causa de um artigo publicado em 2018 que ela escreveu para o The Washington Post.