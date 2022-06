Joelma diz que rosto inchado durante show é sequela da quarta Covid

Nas redes sociais a artista tranquilizou os fãs e publicou alguns registros para mostrar que o rosto já está voltando ao normal

A cantora Joelma, 47, preocupou fãs ao aparecer em um show na cidade do Pará com o rosto completamente inchado. As imagens rapidamente viralizaram e houve quem pensasse que ela havia feito algum procedimento estético.

Porém, na realidade a própria artista explica que são sequelas da Covid. A artista já foi contaminada quatro vezes pela doença e se recupera da última infecção.

“Toda vez que eu pego é muito inchaço, é muita alergia, mas eu não desisto. Continuo trabalhando, gravei clipe, DVD e estou aqui”, disse ela.

Porém, a artista resolveu publicar algumas selfies nas redes sociais para mostrar que o rosto já está voltando ao normal. “Seja forte e corajoso”, publicou.