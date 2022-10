João Guilherme rebate ex-BBB por criticar seus esmaltes rosas

O filho do cantor Leonardo, então, classificou a manifestação do ex-brother como preconceituosa

PÉTERSON NEVES

SÃO PAULO, SP

O ator João Guilherme, de 20 anos, se manifestou, na tarde desta segunda (3), para rebater uma crítica do ex-BBB Rodrigão ao fato dele ter aparecido de boné em apoio ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e unhas pintadas na cor-de-rosa.

Por meio dos stories, no Instagram, o artista postou um comentário do ex-participante do reality show da Rede Globo ao seu figurino. “O João Guilherme pinta unha de rosa. Eu sou casado e tenho dois filhos. O que você espera que eu te responda”, escreveu Rodrigão.

O filho do cantor Leonardo, então, classificou a manifestação do ex-brother como preconceituosa.

“Eleitor de Bolsonaro sendo preconceituoso? Choca um total de zero pessoas. Quando lhes faltam argumentos, ofendem e se escondem”, afirmou ele.

João Guilherme ainda desejou que os filhos de Rodrigão com Adriana Sant’anna não puxem a ignorância do pai.

“Espero que seus dois filhos não sejam tão ignorantes quanto o pai. Não é tão difícil, eu juro”, finalizou.

APOIO A LULA

Ontem, João Guilherme usou suas redes sociais para se posicionar politicamente e declarou apoio a Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Em vídeo compartilhado no TikTok (e com link compartilhado em seu Instagram), João Guilherme aparece dançando fazendo o L com os dedos e com um boné com uma estrela simbolizando o PT.

“Amanhã é dia de fazer a diferença. Cada um pode ter sua opinião, mas não significa que não é uma bosta. Fogo nos racistas e p*u no c* do Bolsonaro”, escreveu ele, na legenda da publicação.

Em 2018, os cantores Leonardo e Zé Felipe, pai e irmão de João Guilherme, declararam apoio a Jair Bolsonaro (PL) com um jingle gravado.