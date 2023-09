Jimmy Fallon reconhece comportamento inadequado com equipe, e Jerry Seinfeld o defende

Três das supostas vítimas mencionaram que chegaram a considerar o suicídio, enquanto quatro buscaram ajuda psicológica

Jimmy Fallon emitiu um pedido de desculpas aos membros de sua equipe após acusações de comportamento inadequado durante as gravações de seu programa de talk show na NBC.

Após a publicação de uma reportagem na revista Rolling Stone que alegava um ambiente de trabalho tóxico, Fallon realizou uma reunião por Zoom com sua equipe para abordar as alegações. A reportagem incluiu testemunhos de 14 ex-funcionários e dois funcionários atuais do canal, que optaram por permanecer anônimos. Eles descreveram acessos de raiva por parte de Fallon e afirmaram se sentir intimidados e ameaçados.

Três das supostas vítimas mencionaram que chegaram a considerar o suicídio, enquanto quatro buscaram ajuda psicológica devido ao ambiente no “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Durante a reunião por Zoom, Fallon expressou seu constrangimento e pediu desculpas por qualquer vergonha que possa ter causado.

Enquanto isso, nos bastidores do programa, havia relatos de salas de descompressão para que a equipe se recuperasse dos momentos de tensão. Jerry Seinfeld aconselhou Fallon a se desculpar com a equipe, posteriormente defendendo-o contra as acusações, rotulando-as como infundadas.