Jesus Luz nega que Aline Campos tenha sido pivô de separação

O casal resolveu se pronunciar nas redes sobre a polêmica de que, a atriz tenha sido motivo do fim do casamento do modelo com Carol Ramiro

Jesus Luz, 35, usou suas redes sociais para rebater os comentários maldosos de que Aline Campos, 34, com quem iniciou recentemente relacionamento, tenha sido pivô de sua separação com Carol Ramiro.

O modelo postou uma série de vídeos nos stories para falar sobre os haters que passaram a enviar mensagens de ódio para a atriz culpando-a do fim de seu casamento.

“Acho importante esclarecer as coisas. Carol é uma pessoa que eu respeito muito, é a mãe da minha filha. A gente construiu uma história juntos, não foi um relacionamento fácil, até porque ela me pegou em uma fase muito imatura. Ela também era. A gente foi se desenvolvendo juntos. Separação nunca vai ser uma coisa fácil e simples, por mais que haja consideração e carinho. Sempre alguém vai sair com ego ferido, ou várias pessoas vão sair. Isso é normal”, começou ele sobre o fim do casamento com Carol Ramiro.

Na sequência, ele comentou sobre as mensagens de ódio que a nova namorada passou a receber na internet.

“Acho um pouco injusto esses haters em cima da Aline. As pessoas tomam um lado e ficam unilaterais, não querem nem ouvir. A pessoa que está com ódio na internet escolheu julgar, não está interessada no seu argumento. (…) Aline nunca faltou com respeito com ela [Carol], ela sempre foi minha amiga. Sempre chamei ela para estar com a gente, mas nunca foi amiga da Carol. Sempre houve respeito. E ela nunca flertou comigo, nunca passou de qualquer tipo de limite, de qualquer situação que pudesse afetar o meu casamento com a Carol”, disse, frisando que seu relacionamento anterior já estava em vias de término.

Aline também utilizou suas redes sociais para falar sobre a polêmica. Ela afirmou que sempre foi amiga de Jesus e que eles resolveram dar uma chance para o sentimento deles.

“Eu sempre fui amiga do Jesus, tenho uma conexão com ele de anos, e a Carol sabe disso, e sempre foi de muito respeito. Eu sempre fui contra de me relacionar com homem comprometido, assim como eu não gosto que façam comigo. Então estou com minha consciência limpa”, disse.

“Quando ele terminou o relacionamento a nossa conexão se expandiu, foi algo inevitável”, concluiu.