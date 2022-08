Jennifer Lopez usou mais de R$ 10 milhões em joias no casamento

Cantora se casou com Ben Affleck, no sábado (20), na Geórgia

Jennifer Lopez, 53, usou mais de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) em joias de diamantes e pérolas em seu casamento luxuoso com o ator Ben Affleck, 50, na Geórgia, nos Estados Unidos, no sábado (20), segundo a People.

A estrela, que usou três vestidos Ralph Lauren durante a festa, subiu ao altar usando um par de brincos de pérolas clássicas brancas do Mar do Sul de US$ 53 mil (cerca de R$ 270 mil) do joalheiro Mikimoto com diamantes incrustados em platina, de acordo com o Page Six. Ela usou ainda um anel floral de pérolas e diamantes do mesmo designer que é vendido por US $ 39 mil (cerca de R$ 200 mil).

Durante a recepção, Lopez trocou o primeiro conjunto de brincos por um par de brincos Mikimoto de pérolas e diamantes no valor de US$ 85 mil (cerca de R$ 434 mil). O segundo look da atriz, um vestido com pérolas, apresentava micro-pregas de tule de seda, enfeites de pérolas e detalhes de cristais Swarovski. Trinta artesãos trabalharam para bordar à mão o design único e aberto nas costas ao longo de 700 horas.

Com o seu terceiro look, Lopez usou um par de brincos de diamante em forma de pêra de 27 quilates feitos sob medida de Samer Halimeh no valor de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 mihões).

O terceiro vestido Ralph Lauren personalizado da noiva apresentava uma silhueta de sereia elegante e um capuz removível. O visual também tinha um decote em forma de fechadura embelezado com cristais Swarovski de tamanhos variados.