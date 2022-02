Jennifer Lopez afirma que é ‘sortuda’ por estar com Ben Affleck

A cantora e atriz Jennifer Lopez, 52, afirmou que é “tão sortuda e orgulhosa” por ter uma segunda chance com o namorado, o ator Ben Affleck, 49. Ela falou sobre o reencontro com seu ex-noivo em uma reportagem de capa para a revista People, nesta semana.

Lopez disse que a sala da casa dela, onde foi entrevistada, agora serve como escritório de Affleck quando ele a visita. “Sinto-me tão sortuda, feliz e orgulhosa de estar com ele. É uma linda história de amor que tivemos uma segunda chance”, disse a cantora.



Lopez admitiu que passar pelo circo da mídia que foi seu primeiro relacionamento -e posterior separação- os deixou muito mais preparados para lidar com a vida aos olhos do público desta vez. Ela falou que os dois estão tão felizes que não querem que nada disso aconteça novamente e vão fazer tudo o que puder para proteger seu relacionamento, que consideram sagrado.



“Estamos mais velhos agora, somos mais inteligentes, temos mais experiência. Estamos em lugares diferentes em nossas vidas, temos filhos agora e temos que ser muito conscientes dessas coisas. Somos tão protetores porque é um momento tão bonito para todos nós”, afirmou Lopez.



O casal assumiu o namoro publicamente no aniversário de 52 anos de Jennifer Lopez, no dia 24 de julho de 2021. Na época, ela compartilhou uma foto beijando Affleck no Instagram.



As especulações sobre um novo romance entre os artistas começaram a acontecer em maio, dias após Lopez anunciar o rompimento do noivado com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, 45, com quem permaneceu por quatro anos. Já Affleck, colocou um ponto final na relação com a atriz Ana de Armas, 33, em janeiro, pouco menos de um ano após assumir o namoro.



Affleck e Lopez se relacionaram a primeira vez entre os anos de 2002 e 2004, quando colocaram fim ao noivado em janeiro daquele ano. Em junho do mesmo ano, a cantora se casou com o cantor Marc Anthony, 52, e juntos tiveram dois filhos, os gêmeos Emme e Maximilian, 13. Eles se divorciaram dez anos depois.



Affleck foi casado por 13 anos com a atriz Jennifer Garner, 49, com quem teve três filhos: Violet, 15, Seraphina, 12, e Samuel, 9.