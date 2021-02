Jennifer Lawrence fica ferida em explosão durante gravação de filme nos EUA

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Jennifer Lawrence, 30, ficou ferida após um acidente no set do filme “Don’t Look Up”, que está sendo rodado em Boston, nos Estados Unidos. Uma explosão que fazia parte da cena deu errado e a atriz foi atingida no rosto por um caco de vidro.

De acordo com o site TMZ, o fragmento atingiu a pálpebra de Jennifer, que sangrou bastante. As gravações, que também contava com Timothée Chalamet, tiveram de ser canceladas.

O acidente ocorreu por volta de 1h da manhã de sexta-feira (5) no horário local (3h da manhã no horário de Brasília). A atriz estava dentro de um restaurante quando a janela explodiu como parte da cena. Porém, acabou saindo do controle.

De acordo com o site, fontes afirmam que a lesão não foi tão ruim, mas, como o sangue não conseguia ser estancado, não foi mais possível retomar as gravações.

O filme, que é distribuído pela Paramout Pictures e foi comprado pela Netflix, tem estreia prevista para este ano. Inicialmente, ele seria lançado em 2020, mas as gravações sofreram atraso por causa da pandemia.

Dirigido por Adam McKay, ele conta a história de dois astrônomos que tentam alertar a humanidade sobre a aproximação de um cometa que destruirá o planeta Terra. No elenco, estão ainda Leonardo DiCaprio, Chris Evans, Meryl Streep, Cate Blanchett e Ariana Grande, entre outros.

As informações são da Folhapress