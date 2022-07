Jade Picon posta fotos, Gabriel Medina comenta e fãs de Paulo André se revoltam

Um suposto beijo entre a influencer digital e o surfista em um bar de São Paulo virou assunto para os internautas

Na noite de terça (26), Jade Picon resolveu publicar algumas fotos com um look sensual. Porém, um comentário do surfista Gabriel Medina fez com que os fãs de Paulo André, ex-affair da atriz durante o Big Brother Brasil 22, se revoltassem.

Depois que Medina publicou como resposta as imagens de uma calça jeans e o de uma placa de proibido bicicletas, alguns seguidores começaram a criticar a atitude dele e essa aproximação. Vale lembrar que há rumores de que ambos já teriam ficado algumas vezes.

“Aqui é Jadré”, escreveu um ao juntar as iniciais de cada nome. “Vaza daqui”, escreveu outra. “A Jade é do Paulo André”, postou um outro seguidor embaixo do comentário de Medina. Uma outra seguidora foi mais agressiva: “A Jade não te quer seu depressivo”.

Um suposto beijo entre Jade Picon e Gabriel Medina virou assunto para internautas na noite de quarta (20) em um bar em São Paulo.

Além disso, Yasmin Brunet também teria trocado beijos com o irmão de Jade, Leo Picon. Tudo isso teria acontecido no Galleria Bar, estabelecimento do irmão da atriz de primeira viagem, em que ele trabalha como DJ em algumas noites da semana.

“Jade pegando o Medina e Leo pegando a Yasmin, depois dela pegar Xamã e João Guilherme, que já ficaram com a Jade. A vida amorosa dos famosos é muito agitada. Morto Inveja”, escreveu um internauta sobre a situação.