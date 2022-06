Isabella Scherer desabafa sobre medo de mudar de ideia após escolher nome dos gêmeos

Durante um bate-papo no podcast ‘Poddelas’, a atriz comentou como eles fizeram para escolher os nomes dos filhos

A atriz Isabella Scherer, de 26 anos, revelou os nomes que escolheu para os gêmeos que espera com o namorado, Rodrigo Calazans. A campeã do MasterChef 2021, que está no sexto mês de gestação, está grávida de um menino e uma menina, Mel e Bento.

“Eu acho que essa é a parte mais difícil, né. Primeiro, fizemos uma lista de nomes que a gente gostava, e chegamos em Gaia, mas é o nome da cachorrinha da mãe dele, aí não rolou. Outro nome que gostávamos era Noah, mas é o nome do cachorro do meu pai, então não rolou de novo”, contou Isabella no podcast Poddelas.

“Por enquanto, é Mel e Bento, mas temos medo de mudar de ideia. Na verdade, é mais um medo meu de nascer e não ter cara de Mel ou Bento, mas gostamos desses nomes. Eu até conversei com o Rodrigo que, se a gente mudasse agora, mesmo nos referindo pouco a eles pelos nomes, parece que eles vão nascer com outra personalidade, outras pessoas”, disse.