Acompanhada da irmã, Isabela Santoni curte e se diverte em praia do Rio

Isabella Santoni aproveitou a tarde desta sexta-feira (22) para curtir a companhia especial da irmã, Nina Santoni A atriz de 25 anos de idade foi fotografada se refrescando no mar e andando pelas pedras no local.

Isabella, que namora o surfista Caio Vaz, esteve em Fernando de Noronha com a mãe, Ana, e Nina. Apaixonados pelo mar, o casal frequentemente é vistos na praias cariocas e já fez viagens voltadas para a prática do surfe, como uma para as Maldivas onde a atriz disse ter pegado “a onda da vida”.