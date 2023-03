Irmão de Jade Picon expõe jogador de futebol que tentou flerte com a irmã

Leo Picon resolveu brincar com Richarlison, jogador da seleção Brasileira de futebol, e publicou um print da mensagem do atleta

Depois do sucesso de Richarlison na Copa do Mundo 2022, o jogador de futebol, também conhecido como Pombo, foi exposto após paquerar a influenciadora Jade Picon. Resta saber se a tentativa com a ex-BBB será bem sucedida, mas pelo menos o atacante já começou a suas investidas.

O próprio atleta mandou uma mensagem escrita “E aí, cunhado!” para Leo Picon, que publicou um vídeo mostrando a conversa nas redes sociais. Na sequência, o empresário gravou a tela de seu celular ao entrar no perfil do craque e deixar de segui-lo.

Leo e Jade curtiram o domingo (5) ao lado do pai e fizeram uma trilha no Rio de Janeiro antes de aproveitar o conforto de um beach club na orla carioca. Os dois compartilharam momentos do dia em família no Instagram, e Leo até brincou sobre estar de carona com a atriz, que foi aprovada na prova prática para tirar CNH após reprovar no exame teórico. Ela precisava da carteira de motorista para interpretar sua personagem na novela “Travessia”.