Internet se diverte com sósia de Jade Picon

Vídeos e fotos de Alice Sales está viralizando nas redes sociais pela semelhança com a influenciadora e ex-bbb

Alguns famosos têm sósias. Outros, parecem ter irmãos gêmeos espalhados pelo mundo. Esse é o caso da fotógrafa Alice Sales e a influencer Jade Picon. A semelhança entre as duas é tão grande que os internautas chegaram a confundir uma com a outra.

Nesta última quarta-feira (25), a web se divertiu viralizando a foto de Alice com as filhas como se fosse a Jade. “Escondeu a gravidez muito bem”, disse um internauta. “Jade do metaverso”, comentou um humorista. Até o irmão de Jade, Leo Picon, entrou na brincadeira.

A fotógrafa leva tudo na esportiva e ainda compartilha os memes.