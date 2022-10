Internado, Erasmo Carlos tem melhora e se diz ansioso para retomar shows

O cantor teve as apresentações que faria nos Estados Unidos canceladas, pois ainda não há detalhes com relação a uma possível alta

Internado desde o último dia 17, Erasmo Carlos, 81, já realizou uma bateria de exames e fez a readequação dos medicamentos de uso contínuo no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca (RJ). Apesar de não haver confirmação do motivo da hospitalização, a assessoria do músico descarta que seja uma infecção pulmonar.

De acordo com a equipe, ele já teve melhora em seu quadro de saúde e está bem. “Por decisão médica para melhor acompanhamento, o artista está realizando esse monitoramento no hospital. Erasmo passa bem e está ansioso para voltar à sua rotina de shows”, diz trecho do comunicado.

O cantor teve as apresentações que faria nos Estados Unidos canceladas, pois ainda não há detalhes com relação a uma possível alta. A assessoria do cantor afirma que uma nova atualização deverá sair nesta quarta-feira (26).

Preocupada com o marido, a pedagoga Fernanda Passos fez uma declaração pelas redes sociais. “A vida foi tomando rumos diferentes dos que planejamos, mas imagino que tenham sido os rumos certos. Foi indo, indo e ficamos um pelo outro”, começou. “Não há outro colo que me console a não ser o seu. Estou onde você quiser que eu esteja”, concluiu.

Em agosto de 2021, Erasmo já havia sido internado para tratar de uma Covid. Na época, ele usou seu perfil no Instagram para informar que teve resultado positivo para a doença e pediu orações para os fãs.

Nos comentários, famosos e anônimos mandaram mensagens desejando que ele se recuperasse logo e que continuariam em uma corrente de oração pela saúde dele. “Vamos, Mestre! Força para você. Já já estará de volta”, escreveu o cantor Samuel Rosa, do Skank.