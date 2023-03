Influenciador Renato Fernandes esbanja talento com acrobacias e bomba na web

Pai solteiro de duas meninas, Vanessa e Katalina, o criador de conteúdo também vem bombando na web ao dividir com seus mais de 40 mil seguidores momentos de diversão e treinos com as gêmeas idênticas

Renato Fernandes se tornou um dos maiores influenciadores voltados para o universo circense. Trapezista há mais de 27 anos, o mineiro coleciona atualmente mais de 1 milhão de visualizações em seus vídeos no Instagram, esbanjando talento com suas acrobacias no ar. Pai solteiro de duas meninas, Vanessa e Katalina, o criador de conteúdo também vem bombando na web ao dividir com seus mais de 40 mil seguidores momentos de diversão e treinos com as gêmeas idênticas.

A especialidade de Renato Fernandes é o trapézio, que segundo ele é uma modalidade clássica do mundo circense. “É também um dos mais perigosos que tem. Existe uma grande confiança entre o trapezista volante e o porto, que segura os volantes em suas mãos. Depois de todo meu trabalho e conquistas, me sinto mais realizado com meus alunos e minhas filhas, as ensinando a cada dia um truque novo”, comemora.

Na sua trajetória como trapezista, Renato Fernandes coleciona alguns prêmios importantes, como o fato de ter sido o primeiro homem a realizar o Double Double e Meio enquanto realizava uma performance pelo Cirque Du Soleil – La Nouba, em 2016. “Depois, em janeiro de 2020, me tornei campeão mundial no International Circus Festival of Monte-Carlo, considerado o Oscar do mundo circense entregado pela princesa Stephanie e Prince Albert II de Monaco”, relembra.

De acordo com o criador de conteúdo, treino e dedicação o ajudaram no seu sucesso profissional. Por conta disso, ele nunca pensou em desistir. “Nunca. Sempre estive satisfeito com as coisas que realizei como trapezista, cumprindo todos meus sonhos. Hoje, meus objetivos são ser professor coach da nova geração de trapezistas e também minhas filhas”, declarou.