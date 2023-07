Incêndio no Xuxa Park quase encerrou a carreira de Xuxa com crianças

O incêndio teve origem em um curto-circuito no estúdio do Xuxa Park, onde cerca de 300 pessoas estavam presentes

No terceiro episódio de “Xuxa, o Documentário”, a apresentadora Xuxa Meneghel, de 60 anos, reviveu o doloroso episódio do incêndio que devastou o Xuxa Park em janeiro de 2001. O acidente resultou em 26 feridos e quase levou a rainha dos baixinhos a abandonar sua carreira com crianças.

O incêndio teve origem em um curto-circuito no estúdio do Xuxa Park, onde cerca de 300 pessoas estavam presentes para assistir ao programa transmitido pela TV Globo.

Embora não tenha havido vítimas fatais, a experiência traumatizou profundamente Xuxa, levando-a a cogitar deixar o trabalho com o público infantil por um tempo. Ela se sentia impotente e culpada, pensando que se as crianças não tivessem ido vê-la, não teriam passado por aquela situação. “Eu saí dali e acabou para mim. Eu me sentia a pessoa mais impotente do mundo e a mais culpada. Eu fiquei falando: ‘Se elas não tivessem vindo para me ver, não estariam passando por isso’. Eu não quero mais isso, não quero mais trabalhar para criança, não quero fazer mais nada. Saí dali decidida que não iria mais fazer [programa com criança”, relatou ela.

Após o incidente, Xuxa passou a apresentar o programa “Planeta Xuxa”, voltado para um público mais maduro. Entretanto, após um ano e meio, ela percebeu que aquilo não a realizava e que o seu verdadeiro lugar era ao lado das crianças. “Depois de um ano e meio, eu estava ali brigando de novo com a Marlene e dizendo: ‘Eu preciso voltar a trabalhar com criança. Eu não consigo ficar [sem]’ Eu estava triste. Eu saia de casa para fazer o ‘Planeta’ triste, eu saía chorando. ‘Não é isso que eu quero para a minha vida, não quero isso'”, afirmou.

Apesar de terem se passado 22 anos desde a tragédia, Xuxa ainda carrega o trauma consigo. Ela revelou que as memórias daquele dia são como um filme de terror, e certos momentos ainda a atormentam. “Eu fiquei com muito medo. Foi um filme de terror. […] Teve um menino que eu peguei no colo e, quando eu entreguei, a pele dele ficou na minha mão. Coisas assim que eu não vou esquecer”, concluiu.

O documentário traz à tona a história marcante da carreira de Xuxa e os desafios emocionais que ela enfrentou ao longo dos anos.