Ice Blue, dos Racionais MC’s, vai disputar luta de MMA

Rapper lutará contra Alexandre Godoy no BJJ Stars Battlefield. O evento terá a sua 10ª edição no Pavilhão Pacaembu, no dia 22 de abril

São Paulo – SP

Uma das maiores figuras do rap nacional, Ice Blue irá participar de uma luta casada em evento de MMA em São Paulo.



O rapper lutará contra Alexandre Godoy no BJJ Stars Battlefield. O evento terá a sua 10ª edição no Pavilhão Pacaembu, em São Paulo, no dia 22 de abril.



Ice Blue é faixa preta de segundo grau em Jiu-Jitsu. Ele se graduou mais recentemente no final do ano passado, com o mestre André Ricardo da Silva, o “Garapa”, da Tetris Academia. Inicialmente, Ice Blue começou no boxe e na capoeira. Mas logo migrou para a arte suave para lutar “contra ele mesmo”, nas palavras dele.



O rapper fará parte da categoria peso casado (do inglês catch weight), uma divisão de pesos nas artes marciais mistas de categoria intermediária. Geralmente, quando dois lutadores de pesos diferentes no limite de sua categoria resolvem lutar, a luta é classificada como catch weight. O peso varia de acordo com a categoria dos lutadores.



Paulo Eduardo Salvador recebeu o nome artístico, Ice Blue, de Mano Brown. O líder dos Racionais MC’s dizia que ele “sempre andava arrumadinho” e o apelido faz referência a música de Jorge Ben Jor, “Nego Blue”. Ice Blue entrou para o rap pois queria fazer “aquela música que tinha acabado de me contagiar”.

“Quando você é considerado uma estrela, e vai pra dentro do tatame, você volta a ser um ser humano normal. Então é uma oportunidade de você se conhecer a todo momento.”