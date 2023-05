Homem é detido após invadir mansão de Lady Gaga; polícia é acionada

O rapaz afirmou só estar no local para levar flores à cantora

São Paulo – SP

Um homem foi detido em frente a casa da cantora Lady Gaga, localizada em Malibu, nos Estados Unidos, na manhã de hoje (15).

Equipe da cantora chamou a polícia, reportando um homem desconhecido na propriedade. As informações são do site norte-americano TMZ.

O rapaz afirmou só estar no local para levar flores à cantora.

Ele conseguiu chegar até o final da garagem da mansão de Lady Gaga antes da polícia o parar.

A cantora estava em casa durante o acontecimento. No entanto, de acordo com relatos de fontes do portal, Lady Gaga, aparentemente, não teve nenhum contato com o homem.

O homem já esteve, anteriormente, na frente da mansão. A equipe de segurança de Lady Gaga, no entanto, não encarou isso como somente uma entrega de flores, informando à polícia que já haviam visto esse mesmo homem diversas vezes na propriedade da popstar – deixando pequenos presentes para a popstar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem foi detido, mas não foi preso pelo incidente com as flores.