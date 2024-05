Harry Styles termina namoro com Taylor Russell após 14 meses, diz jornal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Harry Styles e Taylor Russel não estão mais juntos. Segundo o jornal The Sun, o cantor terminou o namoro com a atriz canadense há duas semanas. Foram 14 meses de um relacionamento discreto e o ex-casal colocou um ponto final na relação após uma viagem ao Japão, onde a dupla foi vista andando de metrô na capital Tóquio.

A notícia do fim do namoro pegou de surpresa os fãs de Harry. Eles foram vistos pela primeira vez em março de 2023, mas o relacionamento se tornou público quando a atriz de ‘Até os Ossos’ acabou sendo flagrada em uma área vip de um dos shows do cantor em Viena, na Áustria, em julho do mesmo ano. De acordo com uma fonte próxima ao ex-casal, o fato de Harry ficar dividido entre Estados Unidos e Inglaterra foi o motivo do término.

No mesmo mês do término do namoro, Harry conseguiu uma vitória na Justiça. A brasileira Myra Carvalho, 35, julgada na Inglaterra por perseguir o cantor, foi condenada a 14 semanas de prisão. A mulher, que enviou mais de 8 mil cartas em menos de um mês, se declarou culpada diante das acusações de perseguição contra o artista.

A brasileira recebeu também uma ordem de restrição de dez anos ao artista e está impedida de participar de qualquer tipo de evento em que Styles se apresente. Ela foi condenada ainda a pagar uma taxa de 134 libras (cerca de R$ 860), informou o Daily Mail.