Harry Styles é atingido na virilha por garrafa durante show

O cantor Harry Styles, 28, teve uma surpresa desagradável durante um show que realizava em Chicago. Ele precisou retomar o fôlego após ser atingido por uma garrafa em sua virilha. “Agora, isso é lamentável”, disse ele enquanto se encurvava de dor.

A apresentação acontecia na arena United Center, de Chicago. No momento em que foi atingido pela garrafa, Styles conversava com o público sobre o clima da cidade. “Deixa para lá”, afirmou o artista, após balançar as pernas e retornar para o centro do palco.

Em seguida, ele ainda brincou com o ocorrido e afinou a voz ao falar no microfone, como um possível “efeito colateral” do acidente com suas partes íntimas. No Twitter, fãs e internautas comentaram o ocorrido. “Vocês precisam parar de jogar coisas neste homem”, disse uma. “Meu Deus”, escreveu outro.

Recentemente, o artista fez piada sobre o boato de que teria cuspido em Chris Pine, 42, durante o Festival de Veneza. Os dois estão no elenco do filme “Don’t Worry Darling” e um vídeo viralizou nas redes, mostrando que o artista teria cuspido no colo do colega de trabalho durante o evento.

“Esse é nosso décimo show no Madison Square Garden. É ótimo estar de volta. Eu só fui rapidinho ali em Veneza para cuspir no Chris Pine. Mas não se preocupem, estamos de volta!”. O filme está repleto de polêmicas quanto aos bastidores. Internautas desconfiam de um suposto desentendimento de Florence Pugh, a protagonista, com Olivia Wilde, diretora do filme -que está em um relacionamento com o cantor britânico.