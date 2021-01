Gusttavo Lima brinca com situação no Congresso Americano: “Invadiram minha casa”

PUBLICIDADE

Diversos memes surgiram na internet após a invasão de apoiadores de Donald Trump ao Congresso americano, nesta quarta-feira (6). Em um deles, internautas brincaram que a invasão havia acontecido na mansão do cantor Gusttavo Lima, localizada em Goiânia.

O cantor, claro, não ficou de fora e também entrou na brincadeira. Na manhã desta quinta (7), Gusttavo publicou uma foto da multidão em frente ao Capitólio americano e escreveu: “Acordei e fiquei sabendo que invadiram minha casa. SOS.”

Acordei e fiquei sabendo que invadiram minha casa 🆘 pic.twitter.com/PwpqX5YioB — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) January 7, 2021

A mansão do sertanejo, já tinha sido alvo de piadas nas redes sociais em janeiro do ano passado, quando o cantor publicou uma foto em frente à propriedade, tem que em sua fachada enormes colunas, o que motivou a comparação com o congresso americano. Na época, a mansão também foi comparada a uma loja da rede Havan.