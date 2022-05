Gustavo Lima recebe influencer Diego Pupe no camarim do Buteco em Brasília

Em momento descontraído, Pupe abraça o embaixador que retribui o carinho com um sorriso

No último sábado (21) Brasília recebeu um dos maiores festivais sertanejos do país. Em noite de muita música boa, o show contou com a presença de artistas locais como Pedro Paulo e Matheus que fizeram até uma participação no finalzinho do evento com o embaixdor.

Entre as presenças ilustres, passaram pelo estádio o filho do presidente conhecido como “04”. Renan Bolsonaro Jr. na presença do assessor de imprensa e também digital influencer Diego Pupe assistiram o show diretamente do camarote da R2 Produções.

Em momento descontraído, Pupe abraça o embaixador que retribui o carinho com um sorriso. O influencer gravou stories onde aperece ao lado de Renan, Cristina Bolsonaro, Andressa Suíta e claro o Embaixador Gustavo Lima que soltou a seguinte frase: “Já perdeu bebê, eu vou levar pra mim” quando perguntado de quem ele (Diego) era.

A edição de 2022 do Buteco do Gustavo Lima contou com um público de aproximadamente 40 mil pessoas, o que para a proporção do Estádio Nacional Mané Garrincha ficou relativamente vazio, pois o mesmo pode abrigar mais de 100 mil pessoas se contarmos com o gramado.