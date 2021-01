Grazi e Caio Castro desmentem crise de novo: ‘Fake news na madrugada’

PUBLICIDADE

Cristina Camargo

São Paulo

Grazi Massafera, 38, e Caio Castro, 31, desmentiram na madrugada desta quarta-feira (13) boatos que apontam uma crise no namoro dos dois artistas.

“Fake news na madrugada. Gente, vamos dormir”, postou Grazi no Instagram. Junto com o recado, a atriz contou que acabara de assistir “The Crown”, a série sobre o reinado da Rainha Elizabeth 2ª, 94, do Reino Unido.

Caio compartilhou o recado e acrescentou que está na expectativa da chegada da namorada em Fernando de Noronha, onde ele passa férias.

Os desmentidos foram publicados após o nome da atriz ter sido um dos assuntos mais comentados nas redes sociais porque ela supostamente teria apagado fotos de Caio.

“Tem fofoca de gente aí que tá mais interessante”, ele também disse, sem dar detalhes.

Em novembro do ano passado, o ator respondeu com ironia na internet a respeito dos rumores de que ele teria terminado seu namoro com Grazi após ser visto em uma foto sem aliança.

“E 13 anos depois os desocupados acham que só porque tirou a aliança para tomar banho e esqueceu de pôr, separou. Drástica tem que ser a minha paciência”, disparou.

FolhaPress