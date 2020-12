Gracyanne Barbosa e Belo fazem ensaio natalino sexy e são elogiados pela criatividade

PUBLICIDADE

Assim como outros casais e famílias, Gracyanne Barbosa , 37 e Belo, 46, realizaram um ensaio fotográfico natalino, inspirado no clima de Natal, data comemorada nesta sexta-feira (25). Mas, diferente dos demais, as fotos do casal tiveram um toque de sensualidade.

Gracyanne compartilhou as imagens tiradas pelo fotógrafo Tiago Brov em sua rede social na noite desta terça (23). Usando um biquíni vermelho, a modelo e influenciadora digital exibiu sua boa forma ao lado do cantor que optou por um traje mais discreto.

Na publicação, Gracyanne escreveu na legenda: “Aí de você se quiser outro presente. Te amo tudão”, para o marido, com quem está casada desde 2012. Em um dos cliques, Gracyanne aparece sentada em cima de um piano, enquanto Belo está na posição de quem toca o instrumento.

Internautas encheram de comentários na postagem de Gracyanne, a maioria elogiou a criatividade do casal. Quem também deixou uma mensagem foi Lucas Guimarães, esposo do humorista Carlinhos Maia. Segundo ele, quer repetir a ideia. “Essas fotos vou querer fazer igual aqui em casa”, escreveu.

A boa forma física de Gracyanne Barbosa costuma chamar atenção na internet. À Folha de S.Paulo, no começo do ano, Belo disse que hoje em dia não sente mais tanto ciúmes da esposa em comparação ao passado. “Não existe ciúme sadio, mas com a relação você vai aprendendo com a pessoa que está ao seu lado. E isso se torna muito mais leve”, afirmou na época.

As informações são da FolhaPress