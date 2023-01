GNT anuncia Gabriela Prioli e Bela Gil como apresentadoras do ‘Saia Justa’

Gabriela Prioli comemorou a novidade. “Mãe, tô na Globo! (…) Vou confessar pra vocês: gosto tanto do programa que já tô me sentindo em casa

Um dia após confirmar sua saída da CNN Brasil, Gabriela Prioli já está em uma nova emissora. Nesta quarta-feira, 25, a jornalista foi anunciada como apresentadora do Saia Justa, no GNT. Além dela, Bela Gil também estreia na atração.

“A partir de março, Bela Gil e Gabriela Prioli se juntam à Astrid Fontenelle e Larissa Luz no nosso sofá. Quem já ama essa combinação? Nossas eternas musas Luana Xavier e Sabrina Sato se despedem para alçar novos voos: Luana vai se dedicar aos trabalhos no streaming, cinema e teatro, e Sabrina, que já está no ar com o #CarnavalDaSabrina, se dedicará a novos projetos na Globo”, anunciou o canal.

No Instagram, Gabriela Prioli comemorou a novidade. “Mãe, tô na Globo! (…) Vou confessar pra vocês: gosto tanto do programa que já tô me sentindo em casa (e tô que não me aguento de tanta animação). Me esperem aí, Saias, que eu tô chegando”, publicou.

Bela Gil também demonstrou empolgação: “como é bom fazer parte daquilo que a gente gosta, acredita e admira. Tô muito animada pra trocar com essas mulheres maravilhosas e com todos vocês”.

Estadão Conteúdo