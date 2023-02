Glória Maria descobriu tumor no cérebro em 2019; relembre

Em 2020, após anunciar que havia vencido a batalha contra esse tumor, a apresentadora celebrou a vitória com foto de suas meninas

Foi em 2019 que Glória Maria descobriu que tinha um tumor cerebral após desmaiar e bater a cabeça na cozinha de casa. Em março do ano passado, Glória Maria esteve no Roda Viva e comentou o tratamento.

“Eu estava viva, com o diagnóstico de um tumor no cérebro. Muita gente achou que era um câncer, mas não, era um tumor terrível, que se eu não tivesse descoberto naquele momento me mataria em 15 dias.”

Em 2020, após anunciar que havia vencido a batalha contra esse tumor, a apresentadora celebrou a vitória com foto de suas meninas, Laura e Maria, no Instagram: “Meus bebês cresceram. Mas depois de oito meses longe de tudo, me recuperando, já podemos comemorar e brincar”, disse.

Glória explicou que ainda havia cuidados a tomar por precaução: “Graças a Deus, venci essa batalha. O tratamento ainda continua por um tempinho, mas só como reforço e proteção. Obrigada a vocês que rezaram e torceram por mim todo esse tempo. Essa energia funcionou”, publicou a jornalista.

Porém, os problemas relacionados ao câncer que atingiu o cérebro voltaram a incomodar no final do ano passado, quando ela teve de ser afastada. Desde então, a apresentadora vinha tratando dessa questão. A última etapa havia sido no início de janeiro de 2023. A internação já estava prevista, segundo a Globo.

Na manhã desta quinta-feira (2), Glória Maria morreu, aos 73 anos. Ela deixa duas filhas, Maria e Laura, de 14 e 15 anos. Muitos famosos lamentaram pelas redes sociais, e a programação da emissora foi totalmente modificada em homenagem a ela.