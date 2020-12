Globo corta laços com Marcius Melhem e cancela todos os programas criados pelo ex-global

PUBLICIDADE

Menos de 4 meses após a saída de Marcius Melhem da Rede Globo, a emissora aparenta estar disposta a cortar toda e qualquer relação com o ex-diretor do núcleo humorístico. Segundo o colunista Fefito, os programas que tiveram algum tipo de toque pelo ator estão cancelados.

“Zorra”, “Fora de Hora” e “Tá No Ar: A TV Na TV” ficará apenas nas memórias dos expectadores, já que todos esses programas não farão mais parte da grade emissora.

O quadro do “Fantástico”, “Isso a Globo Não Mostra” também estava sob a supervisão do ex-diretor, logo não será mais exibido. “Escolhinha do Professor Raimundo” outro programa nas mãos de Melhem, encerra as atividades este ano. “Os Caras de Pau”, produção a qual Marcius contracenava com Leandro Hassum também não fará mais parte da grade de exibição do Canal GNT.

Diferente do caso de José Mayer, que também foi acusado de assédio em 2017, mas ainda aparece em reprises de novelas, a emissora deve cortar todos os tipos de relações com o ex-diretor, Marcius Melhem.

Acusado de assédio sexual

Após diversas denúncias de assédio sexual e moral, o ator Marcius Melhem foi demitido da TV Globo em agosto deste ano. Famosos se pronunciaram sobre o caso, incluindo, Dani Calabresa, que por sua vez, foi um das primeiras celebridades a denunciar o ex-diretor do núcleo humorístico da emissora.

Segundo uma reportagem publicada pala revista Piauí, a primeira vez que Marcius Melhem assediou Dani Calabresa foi em 2017, durante uma festa de comemoração do centésimo episódio do programa “Zorra”. No primeiro momento da noite, os dois subiram para cantar no Karaokê e essa teria sido a primeira investida de Melhem à Calabresa, que tentou beijá-la.

Saindo rapidamente do palco para o banheiro, ela encontrou Melhem no local de novo. Neste momento, ele teria tentado prender a atriz na parede, tentando beijá-la. Ao que tudo indica, ele também lambeu o rosto da comediante à força, além de colocar o pênis para fora. Assim que Dani Calabresa voltou à mesa, foi consolada pelos amigos George Sauna e Luís Miranda, sendo que este último artista foi quem ouviu o relato da violência sofrida por ela.