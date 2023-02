Gisele Bündchen vem ao Brasil curtir o Carnaval

A modelo esteve presente no Carnaval em 2002, em Salvador, e em 2011, no Rio de Janeiro, quando chegou a desfilar na Marquês de Sapucaí

Mônica Bergamo

São Paulo – SP

A modelo Gisele Bündchen vai curtir o Carnaval no Brasil. O destino, porém, ainda não está definido. A top modelo aceitou convite da cerveja Brahma para aproveitar a folia nacional.

Ela fará o anúncio nas suas redes sociais nesta segunda-feira (13). Gisele fará uma enquete aos seus seguidores sobre qual destino ela deveria escolher.

A modelo esteve presente no Carnaval em 2002, em Salvador, e em 2011, no Rio de Janeiro, quando chegou a desfilar na Marquês de Sapucaí. “Eu amo o Carnaval. Faz muitos anos que não vou e estava com saudades”, afirma Gisele, em nota.

No fim do ano passado, após muita especulação, ela e o astro do futebol americano Tom Brady anunciaram que estavam se divorciando. A modelo e quarterback foram casados por 13 anos.

A modelo passou o fim de 2022 no Brasil. Às vésperas do Natal, ela reservou um hotel inteiro em Gramado (RS) para curtir os últimos dias do ano com a família.