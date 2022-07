Giovanna Lancelloti se irrita com macaquinhos em casa e chama o Ibama

Animais são comuns em bairros cariocas como São Conrado, em meio à mata atlântica

A presença de um grupo de micos na casa do namorado, o empresário Gabriel David, tirou do sério a atriz Giovanna Lancellotti. Gabriel mora em meio à mata atlântica, em São Conrado, na zona sul do Rio, um dos bairros da cidade onde os animais vivem em bandos -o que não falta são vídeos nas redes mostrando cenas dos animais em meio a cenários urbanos.

Mas Giovanna não curtiu. Irritada, ela gravou alguns vídeos e compartilhou nos Stories de seu Instagram. “Cadê o Ibama aqui em São Conrado? Por favor!”, disse Giovanna em uma das publicações. Ainda é possível ouvi-la gritando pelos cômodos: “Sai! Vai para a sua casa. Chega, chega! Vocês estão passando dos limites. Que que isso? Você estava sentado na cadeira! Gente!”, gritou a atriz ao encontrar um deles aboletado na sala.

Ela estava indignada e ainda mostrou outro macaco subindo uma escada do cômodo. “Olha o outro onde está?”, diz, ao mostrar o animal. “Olha isso! Gente! Geralmente eu brinco, mas eles estão passando de todos os limites”, ralhou a atriz, que está no elenco da série brasileira da Netflix, “Temporada de Verão”.