Gil do Vigor platina o cabelo e quer achar namorado com novo visual

Mudança faz parte de uma campanha para marca de tintura

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

O ex-BBB e economista Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, fez uma mudança radical no visual: platinou o cabelo.

Foi a primeira vez que Gil pintou os fios, que são naturalmente castanhos. A aplicação da tintura foi feita nesta sexta (10), em um salão no Rio de Janeiro, para uma campanha da Niely Cor&Ton. Já com o produto no cabelo, o ex-BBB conversou com a coluna por videochamada.

“Estou extremamente ansioso [para ver o resultado]”, disse. Segundo ele, a mudança exterior reflete processos internos que ele vem vivenciando desde a sua experiência no Big Brother Brasil 21, no ano passado, de quebrar tabus e experimentar coisas novas.

“É como a camisa rosa. Eu queria usar, mas achava que se vestisse rosa eu seria identificado como um homem gay e eu tinha problemas em me aceitar. Quando comecei a usar a cor foi o meu primeiro grito de libertação. O loiro também. Eu sempre quis, mas pensava: Será que vão falar? Será que vão me ver diferente? Ficava com esse receio, mas tomei essa coragem e está sendo muito legal”, afirmou.

Gil disse que manteve a mudança em segredo até para a mãe, Jacira. Solteiro, o economista afirmou acreditar que o novo visual vai lhe ajudar a arrumar um namorado. “Porque a gente fica mais confiante. E quando a pessoa confia nela mesma, isso se reflete para as outras pessoas. Quando você é uma pessoa segura, ninguém resiste ao seu charme. E eu sou charmoso”, disse.

O ex-BBB fez questão de ressaltar que está em busca de um relacionamento sério. “Hoje eu estou bem mais tranquilo, estou mais o Gil do namoro do que o Gil da cachorrada”, afirmou, aos risos. “Eu quero ter uma família, eu quero casar e futuramente ter filhos”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inicialmente, a ideia é ficar com o cabelo platinado por dois meses. O tom escolhido é parte de uma tendência conhecida como “nevou”, usada por jovens que descolorem os fios até ficarem quase brancos.

Após trancar o doutorado nos Estados Unidos para ficar o primeiro semestre no Brasil, o economista volta para os estudos em agosto. “Eu nunca tive dúvidas sobre o meu retorno para concluir o meu PhD.

Eu tive uma mudança de vida muito grande, e eu precisava de férias. Estar no Brasil esses meses foi importante para que o meu corpo e a minha mente absorvesse tudo o que aconteceu e qual o meu papel como comunicador e economista”, afirmou.

Ele voltou a reiterar que o seu objetivo é, após concluir o doutorado, voltar ao Brasil e aplicar os seus aprendizados em benefício do país. “Eu quero utilizar o meu conhecimento e todas as ferramentas que eu adquiri para ajudar o nosso povo. O futuro a Deus pertence, então, não sei ainda exatamente quais serão os caminhos em que eu vou poder colaborar com o país, mas será de uma forma positiva.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gil e a mãe, Jacira, fizeram parte do seleto grupo de convidados do casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da socióloga Rosângela da Silva, a Janja. Questionado sobre o assunto pela coluna, o ex-BBB não pôde responder porque foi interrompido por assessores da L’Oréal Brasil, que disseram que a entrevista tinha terminado porque ele precisava retirar a tinta do cabelo.

Jacira se filiou ao PT e há uma expectativa de que ela seja candidata a deputada federal por Pernambuco nas eleições deste ano.