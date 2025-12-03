George Clooney diz que ainda sente o baque por ter perdido papel para Brad Pitt

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)
George Clooney, 64, revelou ter ficado profundamente frustrado ao perder o papel de J.D. em “Thelma & Louise” (1991) para Brad Pitt, 61. Três décadas depois, o ator admite que contava com a participação no longa para impulsionar sua carreira no cinema.
“Eu estava na TV. Ganhava bem, mas, naquela época, todo ator dizia: ‘Sou um ator de cinema — só estou fazendo TV por enquanto’. E eu cheguei ao teste final para ‘Thelma & Louise’. E, p***, o Brad conseguiu”, contou em entrevista recente ao jornal The Times.
Clooney disse ainda que levou anos para conseguir assistir ao filme. “Demorei anos para ver Thelma & Louise, porque fiquei irritado. Aquele papel lançou a carreira dele no cinema. Ele estava fazendo sitcoms e outras porcarias antes, então quando viria o papel que lançaria a minha?”, afirmou.
Questionado se Pitt sabe da história, o ator confirmou -e disse que o colega nunca perdeu a chance de brincar com a situação. “Claro que ele pega no meu pé. Mas, quando finalmente vi o filme, pensei: ‘Bom, tinha que ser aquele cara'”, reconheceu.
Apesar da disputa inicial, Clooney e Pitt se tornaram amigos e trabalharam juntos diversas vezes, incluindo a trilogia “Ocean’s” (2001-2007) e “Lobos” (2024).
Dirigido por Ridley Scott, o longa “Thelma & Louise” acompanha a jornada de Louise (Susan Sarandon), uma garçonete, e Thelma (Geena Davis), dona de casa, que decidem abandonar suas vidas para cair na estrada. No caminho, elas se envolvem em um crime, passam a ser perseguidas pela polícia e conhecem J.D. -interpretado por Brad Pitt- um jovem andarilho que mais tarde se revela um foragido da Justiça.