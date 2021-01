Genival Lacerda é enterrado ao lado da mãe em Campina Grande

PUBLICIDADE

O cantor paraibano Genival Lacerda foi sepultado, nessa quinta-feira (7), por volta de 20h. Ele faleceu em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus aos 89 anos.

A cerimônia não foi aberta ao público e seus amigos e familiares prestaram as últimas homenagens ao músico ao som de forró pé-de-serra. Lacerda foi enterrado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Campina Grande, ao lado de sua mãe.

O cantor estava internado desde o dia 30 de novembro no Hospital Unimed I, no Recife (PE). A morte foi confirmada pelo filho, Genival Lacerda Filho, por meio de suas redes sociais. Em uma publicação nos stories, o folho do cantor publicou: “Painho faleceu”.