Gena Rowlands, de ‘Diário de Uma Paixão’, tem a mesma doença de sua personagem no filme

A atriz Gena Rowlands, de 94 anos, está enfrentando a mesma doença da personagem que interpretou em Diário de uma Paixão (2004). Em entrevista à revista Entertainment Weekly publicada nesta terça, 25, o filho de Rowlands, que também é diretor do filme, revelou o diagnóstico de Alzheimer da mãe.

“Conversamos muito sobre Alzheimer para que pudéssemos interpretá-la de uma maneira autêntica e, agora, nos últimos cinco anos, ela também desenvolveu a doença”, disse Nick Cassavetes.

No filme, ela interpreta a versão mais velha da protagonista Allie, também interpretada por Rachel McAdams.

Inspirado no livro do escritor Nicholas Sparks, o longa narra a história de um homem que lê antigas histórias de amor diariamente para uma mulher, diagnosticada com Alzheimer em uma casa de repouso.

O Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo que deteriora as funções cognitivas, comprometendo a memória, pensamento e comportamento. Segundo o Ministério da Saúde, há tratamentos que contribuem para a manutenção da qualidade de vida do paciente, mas a doença ainda não tem cura.

À época do lançamento, Rowlands, vencedora de um Oscar honorário em 2016, conhecia de perto essa realidade: a mãe também havia tido Alzheimer. Em entrevistas para a divulgação da produção, a atriz afirmou só ter aceitado o papel por ser um pedido de Cassavetes.

“Ela está em um estágio de demência avançada. É muito curioso – nós vivemos isso, ela atuou e agora a doença está entre nós de novo”, concluiu o diretor.

Estadão Conteúdo