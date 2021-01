Gabriel Medina se casa com modelo Yasmin Brunet no Havaí

PUBLICIDADE

O surfista brasileiro bicampeão mundial Gabriel Medina se casou com a modelo Yasmin Brunet, no início de 2021, com quem tem um relacionamento desde o começo da pandemia do Covid-19. A cerimônia aconteceu no Havaí e é puramente simbólica, não tendo valor legal no Brasil. A informação é do jornal “Metrópoles”.

Yasmin Brunet costuma fazer publicações se declarando para Gabriel Medina mas o casal ainda não confirmou a informação do casamento havaiano.