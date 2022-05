Gabriel Medina e Yasmin Brunet trocam indiretas nas redes sociais

Surfista e modelo dão indícios que ainda não superaram o fim do casamento

Parece que a relação de Gabriel Medina, 28, e Yasmin Brunet, 33, azedou de vez. Após uma suposta indireta da modelo sobre uma segunda chance nas redes sociais, o tricampeão mundial de surfe decidiu postar um provérbio, que fazia um alerta para quem fala demais. Muitos internautas o associaram com uma resposta para a ex-mulher.

“O que você diz pode salvar ou destruir uma vida; portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado”, diz a mensagem de Medina publicada no story do Instagram nesta terça-feira (24). O surfista e Yasmin anunciaram a separação em janeiro deste ano.

Yasmin fez posts enigmáticos em seu Instagram, na noite anterior, e deixou a web intrigada. “Às vezes, dar a alguém uma segunda chance é como querer receber outra bala, porque a primeira não matou”, compartilha a modelo.

Em seguida, Yasmin colocou mais lenha na fogueira com nova mensagem subliminar: “Eu adoro conversar com gente que manda várias mensagens, manda foto do nada, fala de assuntos aleatórios, responde rápido… Ganha minha atenção fácil”, comenta.

Vale lembrar que no final de semana, Luiza Brunet, 60, resolveu se pronunciar sobre a confusão envolvendo a separação de Yasmin com Medina. A mãe da modelo criticou a ex-sogra da filha, Simone Medina, que teceu comentários sobre o término do casamento do casal. “No momento, acho prudente esse silêncio”, afirmou Luiza.

“Aprendi com experiências a ter controle e não sair por aí desabafando no calor das emoções. Só quem pode avaliar o que realmente aconteceu é o ex-casal. Não podemos sair por aí falando se era ou não amor. Não temos o direito de dar uma opinião tão contundente”, alfinetou. A matriarca da família Medina nunca aprovou o casamento de Yasmin com Gabriel e sempre acusou a ex-nora de afastá-lo dos parentes.