Gabriel Leone e Carla Salle se casam em cerimônia intimista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os atores Gabriel Leone, 30, e Carla Salle, 32, subiram ao altar numa cerimônia intimista em meio a natureza no Rio de Janeiro no último sábado (18). As informações foram confirmadas pela assessoria do casal.

Numa floresta, ambos receberam familiares e amigos muito próximos no casamento, que aconteceu ao ar livre e à luz do dia.

Leone usou um terno branco com gravata borboleta e calça mais escuras. Já a noiva escolheu um vestido sem véu. “Ao invés disso, optei por uma capa de renda, representando a força e a autonomia da mulher moderna”, disse ela em entrevista à Vogue.

A natureza tem muito significado para o casal. Eles se conheceram à beira de uma cachoeira em 2016 num Réveillon na Bahia. Mas só assumiram o romance meses depois.

“Seguimos indo atrás dos nossos sonhos, mais certos do que nunca de que temos um ao outro para caminhar ao longo dessa vida”, disse a atriz à publicação.